وفاة ليتل ريتشارد رائد موسيقى الروك أند رول

متابعة بتجــــــــرد: توفي رائد موسيقى الروك أند رول ليتل ريتشارد الذي ألهب الجماهير بأنغامه الحماسية وموهبته القوية على المسرح في الخمسينات، عن 87 عاما وفق ما أفادت مجلة “رولينغ ستون”.

ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت المجلة عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة بينها “توتي فروتي” و”لونغ تال سالي”.