خاص- وائل كفوري يسبق إليسا

لعب وباء كورونا دوراً مهماً في تأجيل طرح عدد من الألبومات الغنائية لعدد من المطربين في العالم العربي، والتي كان مقرراً طرحها خلال الأشهر المقبلة وذلك بسبب قرارات حظر التجول ووقف حركة الطيران بين معظم الدول العربية للحدّ من انتشار الفيروس.

في نفس السياق، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “لأي من الألبومين انتم متحمسون أكثر لاصداره وائل كفوري أو اليسا؟”.

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أتت النتيجة 54% ألبوم وائل و46% ألبوم اليسا وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

لا شك في أن الجمهور متشوق لألبوم الفنان وائل كفوري أكثر خاصة أن آخر ألبوم له حمل عنوان W أصدره عام 2017، الا انه اصدر خلال الفترة الأخيرة ثلاث أغنيات منفردة وهي: اخذت القرار، ولاد الحرام، استشبهت فيكي، لكنها لم تشفي غليل جمهور ملك الرومانسية الذي تواجد مؤخراً في الاستديو لتسجيل الأغنيات.

أما الفنانة اليسا أصدرت آخر ألبوم لها بعنوان “الى كل اللي بيحبوني” أطلقته في عام 2018، إلا انها اعلنت منذ ايام عن تسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب التعبئة العامة في البلد.