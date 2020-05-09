ناصيف زيتون بينهم.. مطربون تأثروا بخروج مسلسلات من دراما رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التوليفة الخاصة بأي مشروع بالحياة تحتاج لاكتمال مكوناتها وأن تمتزج هذه المعطيات لتظهر نجاحا متميزا، فالعمل الناجح كلعبة تركيب مجموعة صور على شكل قطع لتكوين صورة كبيرة يؤدي نقصان أي قطعة منه إلى فقدان العمل نقطة قوة وحضور نقص في مكان ما.

والعمل الفني اليوم من أهم المشاريع في المجتمع ويتألف من عدة عناصر لا يقل أحدها أهمية عن الآخر، فأهمية تشارك نجاح كل عنصر مجتمعاً مع البقية هو سر التميز، ليصبح غناء الشارات أمرا أساسيا في أي مسلسل لأنه يحقق تلخيصا لقصة العمل عن طريق أغنية تتحدث في مضمونها بشكل مميز عن العمل وأحداثه بشكل مكثف يقدمها صناع العمل حسب ما يرونه الأفضل لتقديم فكرة تسويقية ولجذب الجمهور للمتابعة كنوع من تثبيت هذا العمل وشخصياته عن طريق اللحن والكلام في ذاكرة المشاهد والمستمع كلما استمع للشارة، خاصة إن كان المغني مطربا شهيرا.

ومؤخراً لم يبق التنافس حكرا على أبطال العمل من ممثلين وشخصياتهم، بل أصبح لمقدمي الشارات ميدانهم للتنافس عن طريق التيترات التي يقدمونها.

وفي موسم رمضان 2020 تأثر بعض المطربين مثلما خرج عدة ممثلين عن المنافسة بسبب توقف تصوير أعمالهم جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للتصدي لجائحة فيروس كورونا في الفترة الماضية والتي توازت مع فترة تصوير أغلب المسلسلات ليتأثر عدد من نجوم الفن والغناء ويغيبون عن المنافسة بسبب توقف تصوير الأعمال التي كان من المفترض أن يقوموا بغناء شاراتها أو لأسباب أخرى كعدم اكتمال الاتفاق مع الشركات المنتجة.

ناصيف زيتون

ومن المطربين المتأثرين المغني السوري ناصيف زيتون الذي كان من المفترض أن يغني شارة مسلسل "الهيبة-الرد" الجزء الرابع وهو من إخراج سامر البرقاوي وتأليف فؤاد حميرة، وقدم زيتون شارات الأجزاء السابقة وحققت عبر السنوات نجاحا لافتا وأرقاما من ناحية المشاهدات مرتفعة جدا.

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شيرين عبد الوهاب

أيضا كان من المرشح أن تغني النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب شارة مسلسل "20 20" وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإنتاج شركة الصباح أخوان وبطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم، قبل أن تعتذر عن غناء شارة هذا المسلسل، لكن عبد الوهاب لم تغب بل سجلت شارة المسلسل المصري "خيانة العهد" الذي تلعب بطولته الفنانة المصرية القديرة يسرا.

أدهم النابلسي

وبعد أن اتفقت شركة الصباح للإنتاج الفني مع المطرب الأردني أدهم النابلسي لغناء شارة مسلسل "من الآخر" اخراج شارل شالالا وتأليف إياد أبو الشامات أدى توقف التصوير إلى خروج العمل من السباق الدرامي لرمضان وغاب معه النابلسي.

إليسا

وكان من المفترض كذلك أن تغني النجمة اللبنانية إليسا شارة مسلسل"دانتيل" وهو من اخراج المثنى صبح وسيناريو وحوار سماء عبد الخالق وأنجي القاسم، وهو من بطولة الفنان السوري محمود نصر والنجمة سيرين عبد النور، لكن بسبب جائحة كورونا تأجل العمل لما بعد شهر رمضان، وبالتالي لم يحظَ الجمهور بسماع صوت أليسا في الموسم الدرامي الجاري.