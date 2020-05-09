مي عمر: شخصية ليل بـ"الفتوة" تشبهني.. وتشوق المتابعين للحلقات القادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة المصرية مي عمر عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول مسلسل "الفتوة" والذي تشارك به في دراما رمضان 2020 الجاري، منوهة إلى أن شخصية "ليل" التي جسدتها عاشت ظروفًا صعبة بسبب عنف والدها وأزمة طليقها.

وقالت مي عمر، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إن عصر الفتوات الذي يُظهره مسلسل "الفتوة"، يجعل أي شخص يتمنى أن يعيش في هذا العصر غير أن أسوأ ما فيه هو تعرض المرأة للقهر والظلم حيث كانت المرأة مقهورة ولا تستطيع الحصول على حقها من الرجل بصفة عامة.

وأكدت مي أن الحلقات المقبلة ستشهد تحولات عدة في الشخصيات وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور، مبينة أن شخصية "ليل"، التي جسدتها شهدت تحولًا أيضًا وأن من اكتشف هذا التحول الفنان ياسر جلال الذي يجسد دور "حسن الجبالي"، لافتة إلى أنه بمجرد طلاقها ومعرفتها بـ"حسن" ظهر الجانب القوي في شخصية "ليل".

وأضافت أنها بمجرد قبولها تجسيد شخصية "ليل"، بدأ تركيزها على كيفية الوصول إلى الجمهور، من حيث التفاعل معها وكيفية عيش حالة التوحد معها كي تبدو "ليل" حقيقية، مشيرة إلى أن أصعب شيء في التمثيل هو وصول الممثل لقلوب المشاهدين.

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وأوضحت أن شخصية "ليل" التي جسدتها في "الفتوة" تشبهها في الحقيقة، مشيرة إلى العوامل المشتركة، بينهما ومنها "العند" مثلًا، لأنها في الحقيقة شخصية عنيدة، مردفة أن شخصية ليل أقوى منها كما أن لديها منحنى إنسانيا غنيا.

وكانت قد شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "الفتوة" العديد من الأحداث، بينها زيارة "ثريا" إلى منزل "زينب" زوجة "فضل" الذي يجسده الفنان محمود عبد الحافظ كبير العربجية، والتي تحاول إغواءه لكنه يرفض إغراءها مؤكدًا لها أنه متزوج ويحب زوجته زينب.

وأيضًا شهدت الحلقة عودة المعلم "صابر" الذي يجسده الفنان أحمد خليل إلى منزله بعد زيارته لزوجته الأولى التي اكتشف أنها مازالت على قيد الحياة وسأل عن زوجته الثانية حسيبة الفنانة عايدة رياض لينتقم منها لأنها السبب في هروب أحباب زوجته الأولى ووالدة "ليل" التي هددت بالانتقام هي الأخرى من زوجة أبيها، بينما ألقى المعلم صابر يمين الطلاق على حسيبة ليعود إلى زوجته الأولى بعدما قال لها إنه كشف ألاعيبها.

ومسلسل "الفتوة" يقوم ببطولته ياسر جلال ومعه كوكبة من النجوم منهم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وغيرهم وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.