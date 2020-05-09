ناهد السباعي ترد على الساخرين من إطلالتها في "النهاية".. هل هاجمتهم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن موقفها من التعليقات الساخرة التي يتداولها البعض بشأن إطلالتها وتسريحة شعرها هي وبعض أبطال مسلسل "النهاية" الذي ينافس في موسم دراما رمضان الجاري.

وقالت ناهد في تصريح خاص لـ"فوشيا": "لمست ردود فعل الجمهور على النهاية والحمدلله فخورة بالمشاركة في هذا العمل الذي أعتبره نقلة جديدة في الدراما العربية".

وأضافت: "التعليقات حول مظهري أنا وبعض الفنانين في النهاية وضع طبيعي ولم يقلقني، بل بالعكس، ففي أول مرة جسدت فيها شخصية المهندسة رضوى كنت أعلم أن إطلالتها ستكون محل جدل وحيرة لدى المشاهدين".

وتابعت: "أحداث المسلسل تدور بعد 100 عام، هل يتوقع أحد كيف سيكون شكل العالم بعد قرن من الزمان؟!، لقد وقعت العديد من الحروب التي تسببت في دمار جزء كبير من العالم كما في قصة العمل، وأصبح هناك أزمة في الطاقة والمياه والموارد".

وأردفت: "في ذلك الوقت لم يعد هناك فرصة للاهتمام بالمظهر الخارجي، وأزمة الطاقة ستكون سببًا رئيسيًا في الظهور الغريب والإطلالات غير المرتبة لبعض الفنانين المشاركين في المسلسل".

وتابعت: "الحمدلله أنا راضية تمامًا عن أدائي في مسلسل النهاية وأرى أن الأحداث الشيقة لم تبدأ بعد، فالحلقات القادمة ستكون أكثر سخونة وإثارة مما سبق، فعلى الجمهور استمرار المشاهدة والاستمتاع بما هو قادم".

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وكانت تسريحة شعر وإطلالة ناهد السباعي قد أثارت موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن الحكمة من ظهورها بهذا الشكل، بعد 100 عام من الآن.

ومن بين التعليقات الساخرة على إطلالة السباعي: "شعر ناهد السباعي يخض"، و"أنا فتحت المسلسل شفت شعر ناهد السباعي اتقفلت"، و"مش قادرة افهم لبسهم اقسم بالله ثم إيه شعر ناهد السباعي ده، ولا قصدهم بعد حروب وكده"، و"آه والله ووشها مش مغسول وحالتها صعبة، يبقي الكوفيرات هتقفل".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.