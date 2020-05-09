شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن وفاة ابنها فى خيانة عهد: أصعب حاجة بعد فراق اللى بتحبهم دخولك البيت وهما مش فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى المشهد الذي قدمته النجمة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" بردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، حيث أثنى جمهورها على رد فعها تجاه صدمة موت ابنها "عهد" على يد خالته "فرح" حلا شيحة.

الفنانة يسرا نشرت صورة من مسلسل خيانة عهد عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "أصعب حاجة بعد فراق اللي بتحبهم.. دخولك البيت وهما مش فيه".



يسرا

يشار إلى أن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" على التريند مؤخراً وتصدرت على تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شهدت الحلقة العديد من الأحداث أبرزها وفاة ابن يسرا "عهد" بالأمس على يد خالته "فرح" حلا شيحة.

Advertisements

وعلي جانب آخر نجحت الفنانة حلا شيحة في نيل إعجاب قطاع كبير من المشاهدين ممن أثنوا على طريقة تأديتها لشخصية فرح التي قتلت ابن اختها بدم بارد وأعصاب هادئة في مشهد لاقت عليه استحسان من قبل المتابعين ممن طالبوا يسرا بضرورة الانتقام منها خلال أحداث العمل.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.