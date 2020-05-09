شكرا لقرائتكم خبر عن ‎محمد ثروت وأحمد سعد ومصطفى عاطف يفتتحون العشر الأواخر بـ"مناجاة شهر رمضان" بحفل لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎بعد نجاح الحفل الأول تحت عنوان مناجاة النصف من شعبان والذي أعاد الفنان الكبير محمد ثروت للغناء كأول حفل أونلاين للإنشاد الديني عبر موقع يوتيوب، قرر محمد ثروت أن يطلق النسخة الثانية منه تحت عنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى يجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب يوم الخميس المقبل الموافق 14 مايو 21 من شهر رمضان في بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث يجتمع المنشدون الستة في ليلة لا تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

‎وكان حفل مناجاة النصف من شعبان قد تصدر تريند يوتيوب في مصر والعالم العربي بأكثر من مليون مشاهدة وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان الكبير محمد ثروت مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني في بؤرة الاهتمام الجماهيري ويتيح وصولاً لهذا الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.





‎ومن جانبه صرح محمد ثروت أن حفلات الأون لاين تعطي مساحة للتفاعل بين الفنان وجمهوره من خلال التعليقات الحية أثناء الحفل، كما أنها تتيح الفرصة لإبراز مواهب شباب المنشدين وهي تعتبر بمثابة نافذة للإنشاد الديني للمشاركين من الشباب، مؤكدا أن فقرة المناظرة الصوتية في الحفل تتجلى فيها إمكانيات الأصوات المختلفة حيث تكون الفرصة لكل فنان ليخرج أفضل وأجمل ما لديه.

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‎وشاركه الشيخ إيهاب يونس الرأي بأن حفلة مناجاة النصف من شعبان كانت من أهم وأكبر حفلات الإنشاد الديني فى الوطن العربي والإسلامي، وأن دعم الجمهور لفكرة المناجاه وتشجيعه لنا هو السبب الرئيسى لاستمرارية الفكرة لإحياء الأجواء الرمضانية الروحانية فى نفوسنا، خاصة مع إغلاق المساجد لأول مرة وشعور كل منا بالعزلة في بيته.

كما أشاد المنشد مصطفى عاطف بالعمل مع الفنان محمد ثروت قائلا: إن وجوده بجانبنا من أهم أسباب النجاح والحماس الذى شاهدتموه بالمناجاة، فمنذ الصغر تربينا وكبرنا على صوت هذا الفنان العظيم، الذي يعتبر أستاذ كبير ومدرسة رائدة فى الإنشاد، وأنا محظوظا بشرف الغناء معه والتعلم على يده امام المسرح وفى كواليس الحفل.

‎ودعا المنشد محمود هلال جمهوره إلى مشاهدة ليلة المناجاة والتعايش مع الروحانيات الدينية، داعيا الله أن يرفع عنا البلاء، وصرح المنشد وائل الفشنى صاحب تتر مسلسل الاختيار أن النجاح الكبير الذى حققه حفل المناجاة كان وش السعد عليه وسبب ترشيحه لـ"متدمعيش يا أمة" وأعرب عن فخره الكبير بالإنشاد الدينى وسط مجموعة من عمالقة المناجاه على رأسهم الفنان محمد ثروت.

‎وأعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته بالمشاركة في أكبر حفل إنشاد ديني خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا على أن المشاركة في ذلك الأجواء الرمضانية شرف كبير لأي فنان مصري، خاصة أن هذا الشهر الكريم له طقوس خاصة في وجدان الجميع معبراً عن سعادته وشكره للفنان محمد ثروت على إقامته هذا الحدث الروحاني المهم.