شكرا لقرائتكم خبر عن العصابة الفرفوشة رزق..أبطال مسلسل 100 وش يؤدون "رقصة التابوت" خلال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برقصة التابوت الشهيرة، أدى أبطال مسلسل 100 وش، الرقصة الإفريقية الأشهر خلال الفترة الأخيرة، أثناء كواليس تصوير المسلسل، الذى يعرض حاليا فى سباق دراما رمضان 2020.

الفنان آسرياسين، نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو يظهر رقص أبطال العمل "رقصة التابوت"، صحبها بتعليق: "العصابة الفرفوشة رزق".

وكانت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "بـ100 وش"، بدأت بعثور نجلاء دنيا ماهر على سكر "نيللى كريم" وعلى أفراد العصابة بعد محاولات عديدة للوصول إليهم، بعد أن نصب عليها الموظف المرتشى، وفتح عليها آلة حادة، واسترجعت نجلاء ذكرياتها في فيلا "عم غزال" وأنها سبب نجاح عملية النصب والحصول على 20 مليون جنيه، وأنها في النهاية يتم النصب عليها، وهددت "نجلاء" أفراد العصابة بإبلاغ الشرطة عنهم.





وفى المشهد الثانى ينفذ عمر "آسر ياسين" وسكر "نيللى كريم" وأفراد العصابة عملية نصب جديدة ولكنهم لم يأخذوا إلا أموالا قليلة ويخططون لعملية نصب أكبر، حيث يعانى عمر من أن أموال عملية النصب انتهت كما اشترت سكر محل كوافير خاص بها ولا تملك أموالا أخرى، ليتفقا سويا على التخطيط لعملية نصب جديدة.

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث.











