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كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - استضافت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس لاعب كرة القدم المصري السابق ” عمرو زكي ” .
وأثار عمرو زكي في تصريحاته الكثير من الجدل خاصة ما تعلق بحياته الخاصة وخلافه مع طليقته .
فأشار إلى أن زوجته السابقة وجهت له اتهامات ظالمة وإنها بتلك الاتهامات ظلمت إبنهما أيضا فقال : ” الست اللي تطلع تتكلم على أبو ابنها ظلم لابنها مش لعمرو لأني بعتبر أي علاقة بين اتنين متجوزين وانفصلوا الولاد مالهومش ذنب ” .
وهو الأمر الذي دفعه إلى طردها في الشارع ولكنه أكد إنه يهتم بإبنه قائلا : ” وبصرف على ابني بس مش بديها فلوس في إيدها .. عندي محامي وهي عندها محامي وبدفع كل شهر فلوس ” .
ووجه إلى عمرو زكي سؤالا حول قيام أحد السيدات في شمال إفريقيا بعمل سحر ” عمل ” له .. ليرد على ذلك ساخرا : ” أنهى واحدة فيهم .. أنا مش مؤمن بالحاجات دي ” .
ونفى عمرو زكي ما تردد حوله أن علاقة له مع فنانة هي التي تسببت في تدمير حياته فقال : ” أنا حريص على مستقبلي وده أمر غير صحيح ومفيش ست دمرت حياتي ” .
وتابع : ” “لدىّ العديد من العلاقات مع الفنانين والإعلاميين والرياضيين وعلاقتي بكل الناس قوية وعندي بدل الواحد ألف .. صحيح كنت متجوز لكن عندي صداقات كتير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب كرة قدم مصري يكشف عن طرده لزوجته في الشارع و حقيقة تعرضه للسحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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