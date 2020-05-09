إعلامية سعودية تُبلغ الشرطه عن صديقاتها بعد كسرهن العزل المنزلي وتعلق: افتكرونى بمزح قمت بلغت عنهم!

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - فاجأت الإعلامية السعودية “مها منصور” مقدمة برنامج “سيدتي” الذي يعرض علي شاشة روتانا خليجية، متابعيها برد فعلها الصادم تجاه ماقامت به مجموعه من صديقتها المقربات بعد أن قررن التجمع سراً ومخالفة العزل المنزلي و الإجراءات الوقائية التي فرضتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وكتبت منصور، هذا الخبر في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، حيث قالت: “بكل حب أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل. لما فيه من الإخلال بالنظام و الإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا، أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان اخوك.. لست آسفة”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Mas_91_/status/1258437032327761923?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي سياق مُتصل كتبت منصور تعلّق علي الانتقادات الحاده الموجهه إليها بعد هذا الخبر، قائلة: “إلى عزيزي اللي ما ناسبك موضوع التبليغ.. بحكم جهلك انت من الفئة اللي تعارض حظر التجول وتدور التجمعا ولا عندك أدنى فكرة عن حجم الموضوع إلا إذا “لا سمح الله” فقد أحد غالي عليك أو دفعت مخالفة”.

واستكملت: “البنات عزموني وقلت لهم ما راح اجي واللي تعلمونه غلط وأنا ببلغ… كلمتهم بنفس اليوم وقلت لهم ترى ببلغ لو ما كنسلتوا، فكروني أمزح بس صدق بلغت وأنا عشان أحبكم بلغت، وكلمتهم وقلت تراهم بالطريق”.

Advertisements

وتابعت: “اللي يقول نذالة معنى النذالة الحقيقي إنك تسكت وتكون سبب في اصابتهم وأهلهم كبر بالسن وفقد الأرواح وانتشار الوباء، لأنها هنا نطلع من موضوع النذالة إلى موضوع ازهاق أرواح”.



واختتمت منصور حديثها قائلة: “نقطة أخيرة كل اللي خسروه كم مخالفة عشان قدام الصحة يهون كل شيء… انتهى”.

والجدير ذكره أن الإعلامية مها منصور قد نُقلت إلى أحد المستشفيات في شهر مارس الماضي، بعد ظهور اعراض فيروس كورونا عليها، حيث ظهرت منصور في مقطع نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” وهي تقوم باتصال هاتفي وأشارت إلى أنها تعاني من صعوبة في التنفس و آلام في الحلق مع ارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه بعد خضوعها للفحص الطبي تبين سلامتها وعدم إصابتها بكورونا .