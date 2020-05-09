غادة عبد الرازق تتهم ناقد فني شهير ب ” الرشوة ” .. والأخير يلجأ للقضاء

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - خرج الناقد الفني المصري ” طارق الشناوي ” خلال لقائه ببرنامج ” القاهرة الآن ” مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” الفنانة ” غادة عبد الرازق ” وإنها لم تحقق نجاحات في مسلسلاتها في السنوات الأخيرة .

فقال طارق الشناوي : ” غادة ممثلة هايلة ومقنعة وصادقة وعندها تنويعات درامية عديدة ولكن اختياراتها في السنوات الأخيرة لم تكن جيدة وآخر 3 أو 4 أعوام فقدت جزء كبير من نجاحها الطاغي ” .

الأمر الذي دفع غادة عبد الرازق للرد على ذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري اتهمت فيه الشناوي بتلقي الرشاوي وبإنه يكتب مقابل الحصول على المال .

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وأنه انتقدها لأنها لم تدفع له .. موضحة أنها دفعت له من قبل ليكتب عن مسلسلها ” حكاية حياة ” .

وخرج طارق الشناوي للرد على هذا الاتهام مؤكدا على إنه لن يلجأ للرد بتلك الطريقة ويدخل في معركة شتائم ولكنه سيلجأ للقضاء حيث تقدم بشكوى لنقيب المهن التمثيلية وأخرى لنقيب الصحفيين .

وأكد أنه لم يتلق رشوة في يوم من الأيام من أحد وإذا حدث كما تقول فهي أيضا مدانة لأنها دفعت ., وأن ما فعلته ليس تشويها لشخصه فقط ولكن إساءة للصحافة بشكل عام .