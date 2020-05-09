كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الآونة الأخيرة صورة للفنانة ” منى فاروق ” وهي ترتدي فستان زفاف وبجانبها الفنان ” محمد عز ” . الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة زواجهما . وخرج الفنان محمد عز للرد على ذلك ونفي تلك الشائعة من خلال منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” . Advertisements كتب فيه : ” إشاعة طبعا .. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا ” . وتابع محمد عز : ” ملعون أبو السوشيال ميديا اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شوية فولورز ولايكات ” . وعن حقيقة الصورة التي تم تداولها أشار إلى إنها من كواليس مسلسل ” الأب الروحى ” الجزء التاني .. فقال : ” الصورة المنتشرة من كواليس مشهد الحلم في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير ينفي زواجه من ” منى فاروق ” : ” ملعون أبو السوشيال ميديا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.