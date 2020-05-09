دعوات الى مقاطعة فايسبوك بسبب توكل كرمان!

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - أثار اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس خاص، مهمته الإشراف على محتوى فايسبوك، جدلا وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حيادية وشفافية المنصة وصلت الى حد اطلاق دعوات لمقاطعة الموقع.

وعبّرت توكل كرمان عن سعادتها بالانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك، معتبرة أن احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات لم يعد ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “أنا في مجلس الإشراف العالمي على فيسبوك وإنستجرام للمساهمة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير”.

ويهدف المجلس الذي أعلنت فيسبوك عن تشكيله يوم الأربعاء الماضي، إلى “اتخاذ قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا كان يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وإنتساغرام”.

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ومع انتشار خبر تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك، انقسمت آراء مستخدمي وسائل التواصل بين الفرح والفخر باختيار امرأة عربية في هذا المنصب والتشكيك بحيادية المنصة الاجتماعية الأكبر في العالم.

يجب ان ينسحب السعوديون والاماراتيون والبحرينيون والمصريون من الفيس بوك بعد ان تولت (توكل كرمان) هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصباً في الفيس بوك .. pic.twitter.com/kUq0s00BcE — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 9, 2020

واعتبر معارضون أن اختيار كرمان في مجلس فيسبوك لم يكن موفقا كونها “تحمل آراءً حزبية ولا تتقبل الرأي الآخر”.