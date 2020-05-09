تطورات محاكمة سما المصري في قضية التحريض على الفسق

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - قررت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة بمصر تأجيل جلسة محاكمة الفنانة ” سما المصري ” إلى يوم 23 من شهر مايو الجاري للإطلاع وذلك في قضية التحريض على الفسق والفجور .
حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ” سامية أحمد عطية عبدالرحمن ” الشهيرة بسما المصري كانت قد قامت بنشر صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الإجتماعي .
وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري .
وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمد الحبس خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات .
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