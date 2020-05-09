فن ومشاهير

تطورات محاكمة سما المصري في قضية التحريض على الفسق

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - قررت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة بمصر تأجيل جلسة محاكمة الفنانة ” ” إلى يوم 23 من شهر مايو الجاري للإطلاع وذلك في قضية التحريض على الفسق والفجور .

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ” سامية أحمد عطية عبدالرحمن ” الشهيرة بسما المصري كانت قد قامت بنشر صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الإجتماعي .

وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري .

وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمد الحبس خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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