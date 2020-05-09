كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” مقطع فيديو لها ولإبنتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” . حيث ظهرت روان بن حسين في مقطع الفيديو وهي تحمل طفلتها ذو ال 4 أشهر ويقوم الحلاق بحلاقة شعرها بإستخدام الشفرة . وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” أقرع مقيرع طاح بالطاسة ” . وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين الذين أبدوا استغرابهم من قيامها بهذا التصرف والسبب من ورائه .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. روان بن حسين تحلق شعر ابنتها ذو ال 4 أشهر ب ” الشفرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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