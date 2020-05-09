كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة حالة من الغضب بين المتابعين والذي ظهر فيه مجموعة من الفتيات وهن يقومون بتعذيب قطة صغيرة بوحشية حتى ماتت .
وعلق الفنان المصري ” محمد هنيدي ” على تلك الحادثة بنشره صورة لقطة بجناحي ملاك ومعها أية قرآنية وهي : ” وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” .
وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب إنها حبستها .. بس في ناس ولا اتربت ولاتعرف ربنا إنها تعمل في كائن برئ كدة ” .
وكتب محمد هنيدي في تغريدة أخرى : ” الفيديو مش معروف مصدره أي مكان .. أي إن كان مين دول ومنين في أي مكان في العالم لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والاخلاق عشان مايتحولوش لوحوش ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي : ” في ناس لا اتربت ولا تعرف ربنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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