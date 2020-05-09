شاهد .. الظهور الأول لإبن أحمد أبو هشيمة وهذا عمره

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لشاب قيل إنه إبن رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” .

وظهر الشاب الذي يدعى ” عمر ” ويبلغ من العمر 20 عاما خلال لقاء له من إحدى المباريات حيث يلعب للنادي الأهلي المصري وهو من مواليد عام 2000 .

الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين وجاءت التعليقات التي تتساءل حول زواج أحمد أبو هشيمة قبل الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” والتي كانوا يعتقدون إنها الزوجة الأولى له .