شاهد .. عبير صبري تكشف السبب من وراء عدم إنجابها

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - حلت الفنانة ” عبير صبري ” ضيفة في إحدى حلقات برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” .

وخلال الحلقة تعرضت عبير صبري لموقف محرج بسؤال إيناس الدغيدي حول السبب من وراء عدم إنجابها إلى الآن .. مشيرة إلى أن السن هو العائق في حدوث ذلك .

لترد عبير صبري نافية أن يكون السن هو السبب وأن زوجها يرغب في الإنجاب ولكن طبيا الأمر غير متاح وتوجد صعوبة في حصوله وتحتاج إلى مجهود طبي كبير .