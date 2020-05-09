إعلامية عربية تعترف بتبليغها عن صديقاتها لخرقهن الحجر الصحي

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية ” مها منصور ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة لها كشفت من خلالها عن قيامها بالإبلاغ عن مجموعة من صديقاتها لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية الخاصة بـفيروس كورونا .

فكتبت مها منصور في تغريدتها قائلة : ” بكل حب أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل .. لما فيه من الإخلال بالنظام و الإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا ” .

وتابعت : ” وهذا واجبنا جميعا للمحافظة على وطننا الغالي و سلامتنا وسلامة احبائنا .. أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان أخوك .. لست آسفة ” .

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وتعرضت مها منصور لعدد من الانتقادات والهجوم عليها بسبب إبلاغها عن صديقاتها واتهمها المتابعون بالنذالة .. الأمر الذي دفعها إلى الرد على منتقديها .

فقالت : ” بحكم جهلك أنت من الفئة اللي تعارض حظر التجول وتدور التجمعات ولا عندك أدنى فكرة عن حجم الموضوع إلا إذا لا سمح الله فقدت أحد غالي عليك أو دفعت مخالفة ” .

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وأضافت : ” البنات عزموني وقلت لهم ما راح اجي واللي تعملونه غلط وأنا ببلغ .. كلمتهم بنفس اليوم وقلت لهم ترى ببلغ لو ما كنسلتوا فكروني امزح .. بس صدق بلغت وأنا عشان احبكم بلغت وكلمتهم قلت تراهم بالطريق ” .

واستكملت مها منصور : ” اللي يقول نذالة معنى النذالة الحقيقي إنك تسكت وتكون سبب في إصابتهم وأهلهم والكبار بالسن وفقد الأرواح وانتشار الوباء .. نطلع من موضوع النذالة إلى موضوع إزهاق الأرواح ” .

واختتمت رسالتها : ” نقطة أخيرة كل اللي خسروه كم مخالفة عشان قدام الصحة يهون كل شئ ” .