تطورات قضية إتهام دنيا بطمة بالتورط في حساب ” حمزة مون بيبي “

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - أصدر قاضي التحقيق في ابتدائية مراكش قرارا جديدا في قضية حساب “​ حمزة مون بيبي ” المتهم بالتشهير بالمشاهير وفضحهم والمتورط بها عدد من الشخصيات المعروفة بينهم الفنانة المغربية​ ” دنيا بطمة ” وشقيقتها .

وتمثل هذا القرار في إسقاط تهمة المشاركة في النصب عن دنيا بطمة مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر ووضع الكفالة .

بالإضافة إلى ملاحقتها على ذمة اتهامات أخرى وهي المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته .

كما تضمن صك الاتهام بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم .. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد .

أما بالنسبة ل ” إبتسام ” شقيقة دنيا بطمة فقد قرر قاضي التحقيق متابعة وضعها قيد الاعتقال الاحتياطي بناءا على نفس تهم شقيقتها .