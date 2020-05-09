كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن وضع مسئولي الصحة في بلدة بجزيرة لونغ آيلاند الأمريكية نظاما غذائيا لخفض معدلات السمنة .
وذلك بسبب تفشي ظاهرة زيادة الوزن منذ إعلان الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .. كما أن الفيروس يؤثر على مرضى السكري والمصابين بالسمنة أكثر من غيرهم .
ويقدم الأطباء ومدربو اللياقة البدنية في مدينة هنتنغتون التي يقطنها حوالى 200 ألف نسمة أسلوب حياة صحيا طوعيا وبرنامجا للتمارين الرياضية .
وأكدوا على أن تقليل عدد السكان الذين يعانون من زيادة الوزن سيقلل أيضا من عدد مرضى الفيروس .
كانت هذه تفاصيل خبر بلدة تجبر سكانها على تخفيف وزنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.