بلدة تجبر سكانها على تخفيف وزنهم

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 05:59 مساءً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن وضع مسئولي الصحة في بلدة بجزيرة لونغ آيلاند الأمريكية نظاما غذائيا لخفض معدلات السمنة .

وذلك بسبب تفشي ظاهرة زيادة الوزن منذ إعلان الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .. كما أن الفيروس يؤثر على مرضى السكري والمصابين بالسمنة أكثر من غيرهم .

ويقدم الأطباء ومدربو اللياقة البدنية في مدينة هنتنغتون التي يقطنها حوالى 200 ألف نسمة أسلوب حياة صحيا طوعيا وبرنامجا للتمارين الرياضية .

وأكدوا على أن تقليل عدد السكان الذين يعانون من زيادة الوزن سيقلل أيضا من عدد مرضى الفيروس .