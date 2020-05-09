رامز جلال يخضع لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامز جلال، عن تفاصيل الجراحة التي خضع لها مؤخرًا وذلك خلال حلقة برنامج “رامز مجنون رسمي”، والتي وقع ضحيتها طارق حامد، لاعب نادي الزمالك.

رامز جلال، تلقى رد فعل عنيف من طارق حامد، وذلك بعد نزوله من على كرسي الحقيقة والذي تم ربط يديه وقدميه عليه طوال الحلقة وبعد نزوله سقط في بركة المياة وفشل في محاولة الصعود وقام بسحب رامز جلال، وأحد فريق البرنامج معه في بركة المياة قبل أن يوسعه ضربًا.

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كشف مقلب رامز جلال في طارق حامد عن الجراحة التي خضع لها رامز جلال مؤخرًا خلال استغاثته للنجاة من فتك طارق حامد مؤكدًا أنه خضع لجراحة لإزالة الزائدة منذ أسبوع واحد، وهو ما لم يشفع له عند طارق حامد.

وكان طارق حامد، قد هدد رامز جلال، بتكسير المكان في حالة إذا لم ينه المقلب وينزله من على الكرسي، كما أكد أنه لن يتركه في حال نزوله، ودفع الخوف من عصبية وتهور طارق حامد، رامز جلال لإلغاء فقرة الثعبان والتي يتعبها منذ بدء الموسم الحالي، واكتفى بفقرة الكابوريا.