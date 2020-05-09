يسرا تكشف لـ"الخليج 365" أصعب مشاهد "خيانة عهد"

تصاعدت الأحداث الدرامية في مسلسل "خيانة عهد" ونجحت الممثلة المصرية يسرا، بطلة العمل، في جذب الأنظار بأداء عدة مشاهد صعبة ومؤثرة في أحداث العمل، ومنها مشهد دخولها المستشفى برفقة الفنان بيومي فؤاد والفنانة سلوى عثمان للتعرف على جثة ابنها خالد أنور.

”الخليج 365” سألت الفنانة يسرا عن أصعب مشاهدها في المسلسل وطريقة التعامل معها، وأجابت قائلة: "في المسلسل العديد من المشاهد الصعبة منها مشهد دخولي على ابني وهو يتعاطى المخدرات، ومشهد آخر وهو يدفعني على السلم ولحظة الوفاة".







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وأضافت: "تعاملت مع هذه المشاهد بطريقة مختلفة عن أعمالي السابقة، إذ طلبت من مخرج العمل سامح عبدالعزيز أن يسمح لي بتصوير هذه المشاهد مرة واحدة فقط، ولا يطلب مني الإعادة، أقصد من كلامي أن إحساسي في المرة الأولى سوف يكون صادقا أكثر وطازجا، والحقيقة أن سامح عبدالعزيز مخرج رائع وساعدني على ذلك".

وتابعت يسرا: "سعيدة بنجاح المسلسل واستقبال الجمهور له، فهو يناقش العديد من القضايا الاجتماعية ويكشف أن الخيانة قد تأتي من أقرب الناس".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل وسيناريو أمين جمال، ويشارك في بطولته حلا شيحة وجومانة مراد وعبير صبري.

وكانت يسرا انتهت من تصوير فيلم "صاحب المقام" من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل آسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد، وتقدم فيه شخصية تشبه "الروح" التي تظهر فجأة وتهدي آسر ياسين لفعل الخير.