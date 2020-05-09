يسرا في موقف جريء حول تحول نور هشام سليم جنسيًا

لأول مرة، تحدثت الممثلة الكبيرة يسرا عن موقفها تجاه تحول نور هشام سليم جنسيًا الى ذكر، خاصة أن علاقة عائلية تربطهما إذ يعتبر نور ابن شقيق زوجها خالد سليم، وقالت: “أنا فخورة جداً بموقف هشام سليم وفخورة بنور لأنه جريء بالاضافة الى شجاعته في الاعتراف بالصراع الذي ظل به سنوات طويلة منذ 26 عاما، ووجعه مع نفسه ونور سوي جداً”

ووصفت يسرا هشام سليم بأنه أب رائع وقف إلى جانب ابنه في عملية التحول وعلى قدر شهامته أصبحت الحكاية مختلفة عن السائد وأن تعاطف الجمهور جاء من منطق أن هذا الأمر بيد الله وحده، ونور من أجدع الناس.

وكان هشام سليم قد أكد تحول ابنته إلى ذكر في برنامج “شيخ الحارة” مؤخراً، ثم أطل بعدها إلى جانب ابنه نور، لأوّل مرّة على الإعلام عبر قناة DW، ليتحدث عن تجربته في “العبور الجنسي”، ومواجهته لمعضلة عدم الاعتراف قانونياً بتحوله، وتوجه إلى “المتحولين جنسياً” بالقول: “لا تنتحروا كونوا شجعاناً”.

ويعاني نور حتى الآن من عدم وجود مواد في القانون المصري تعترف بـ “التحول الجندري” أو تخص “العابرين جنسياً” لذلك يعاني حالياً من مشكلات قانونية قد تحول دون نجاحه في الحصول على عمل، حيث لا يزال “أنثى” على بطاقة الهوية.