هايلي بالدوين ترد بعد مقارنتها بحبيبات جاستن بيبر القدامى أبرزهن سيلينا غوميز

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، عن أن التدقيق المستمر في زواجها من جاستن بيبر، جعلها تشعر بأنها "أقل من أي امرأة"، إذ قالت إنه ليس من السهل التعامل مع الانتقادات التي تتلقاها، خاصةً عندما يرسم بعض الأشخاص مقارنات بينها وبين عشيقات جاستن السابقات؛ أبرزهن المغنية سيلينا غوميز، وفقًا لمجلة "ET Canada" الترفيهية.

وجاء هذا التصريح أثناء إجابة هايلي وجاستن البالغ من العمر 25 عامًا، على أسئلة المعجبين في برنامجهما على Facebook Watch The Biebers on Watch عندما سأل أحدهم كيف تمكنا من أن يصبحا سويًا خصوصاً وأن الجميع يعلق على علاقتهما.

وردت هايلي: "بالتأكيد لم يكن ذلك سهلًا، ويعرف جاستن أنني واجهت صعوبة في الأشياء التي يقولها الناس وطرق إجراء المقارنات، الطريقة التي جعلوني أشعر بها كأنني امرأة أقل".

وقالت إنها تحاول دائمًا أن تكون أفضل شخص عندما تزداد الأمور عن حدها، مضيفةً: "أعتقد أنه عندما يكون لدى الناس الكثير ليقولوه أو يخرجون عن طريقهم لجعل الناس يشعرون بأقل، فذلك لأنهم يمرون بشيء سيء".

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كما تحدث الزوجان أيضًا عن العلاقة المتقطعة بينهما قبل زواجهما، وشددت هايلي على أن الناس لا يعرفون القصة الكاملة وأنهم يخترعون تفاصيل غير صحيحة، على حد قولها.

وكان جاستن، قد نسب مؤخرًا الفضل لزوجته في تغييره للأفضل، حيث قال كان هناك الكثير من الأشياء التي احتاج للعمل عليها (المغفرة، الغيرة، عدم الأمان الذي احتاجه)، مشيراً إلى أنه أدرك أن لديه الكثير من الأشياء في حياته لم يكن يدرك أنه يمتلكها، وأنه بات أقرب إلى زوجته من أي وقتٍ مضى.

وكانت بالدوين البالغة من العمر 23 عامًا قد تزوجت من المغني العالمي، جاستن بيبر في عام 2018، وبدأ بيبر بمواعدة المغنية المشهورة سيلينا غوميز في ديسمبر 2010، وانفصلا في نوفمبر 2012، ثم عادا مرة أخرى لبضعة أسابيع حتي انفصلا في يناير 2013. وعادا لبعضهما مرة أخرى لبضعة أشهر في عام 2013، وعام 2014، وعام 2015.

وفي عام 2017 قيل إنهما عادا لبعضهما مرة أخرى حتى انفصلا في مارس 2018، وتردد أنه واعد أيضًا عارضة الأزياء صوفيا ريتشي لفترة من الوقت في 2016.