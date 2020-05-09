محمد رمضان يكسب التعاطف في "البرنس" وتسريب دليل براءته يثير السخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، حديث الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحظى العمل بمتابعة واهتمام جماهيري كبير حيث تتصدر قضية "رضوان البرنس" اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حبسه في قضية سرقة بالإكراه وإخفاء جميع الأدلة التي تشير إلى تورط أشقائه في قتل زوجته وابنه.

ووُضع محمد رمضان "رضوان" في الحبس، حيث تتم محاكمته بتهمة السرقة، بينما أشقاؤه أحرارٌ طلقاء وهو الأمر الذي جعل الفنان المصري يكسب تعاطف الجمهور في أحداث "البرنس".

وحاز مشهد محمد رمضان مع شقيقه الأصغر "عادل" الذي يجسد دوره الفنان الشاب أحمد داش، على إعجاب العديد من المتابعين وشارك المشهد مغرد يُدعى "مهند أبو عناد"، وعلق عليه قائلًا: "محمد رمضان واخذ دور الأخ والأب والأم والراجل الحنين أوي حتى في السجن عمال يدادي في أخوه بس والله راجل".

وتضمن المشهد محاولة توضيح "عادل" لشقيقه محمد رمضان بأنه شهد زورًا ضده هو وشقيقته "نورا" ريم سامي، بسبب تهديد "فتحي" أحمد زاهر لهما، ووعد "عادل" شقيقه "رضوان" بأنه على استعداد أن يقول الحقيقة للنيابة مقابل أن يسامحه، ولكن فاجأه "رضوان" مرة أخرى وطلب منه أن يقلع عن تعاطي المخدرات، ويعود إلى نفسه ويهتم بشقيقته "نورا" ولا يسمح لأي شخص أن يهددها أو يرهبها أبدا.

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وما أثار السخرية عقب هذا المشهد، أنه دار حديثٌ بين عادل ورضوان بشأن التسجيل الصوتي لأشقائه الذي اختفى وهو الدليل الوحيد لإدانتهما، حيث تبين أنه تم تسريب هذا التسجيل الصوتي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار سخرية الجمهور، حيث شاركه متابع عبر حسابه على "فيسبوك" وقال معلقًا: "حد يودي التسجيل دة النيابة وينقذ رضوان البرنس #البرنس".

وتشارك المقطع الصوتي عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي وكتبت منة عادل قائلة: "بسرعة يا جماعة للاهمية"، وقال أحمد جمال: "الحمد لله لسه معايا التسجيل اللي هيبرأ رمضان البرنس"، وأضاف عبدالرحمن خالد قائلًا: "رضوان البرنس متقلقش يا اخويا هنخرجك وناخدلك حقك".

يُذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.