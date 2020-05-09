هذا أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من لقائها المباشر مع الفنانة هند صبري، ظهرت فيه هيفاء وهي تعترف بأغرب شيء فعلته خلال الحجر المنزلي.

وكشفت الفنانة اللبنانية أثناء مشاركتها في "اللايف" ويحمل اسم "مش مسلسل هند صبري" وتستضيف فيه مجموعة من الفنانين ممن كان سيعرض لهم مسلسل درامي في رمضان ولكن توقف تصويره بسبب ظروف فيروس كورونا، عن أنها قامت بطبخ الكشك وهو الأمر الذي اعتبرته أغرب ما قامت به خلال تلك الفترة، لترد عليها صبري بأنها قامت بطبخ "الكشري" إلا أنه كان فاشلاً لدرجة لم يأكل منه أي أحد.

وأضافت هيفاء في مقطع الفيديو المتداول بأنها لم تتعلم شيئاً أبدا خلال فترة الحجر المنزل سوى الشعور بالملل.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد أثارت ضجة كبيرة بسبب تغريدة على موقع تويتر طالبت فيها الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز بعدم الخوف وبفضح المتحرش بهن، إذ كتبت: "المتحرّش بيبقى مجرم حتى لو من ورا التلفون! ما تخافي تبلغي عن هالمجرمين اذا تعرضتي لإبتزاز الكتروني ت تكوني بأمان وتحمي غيرك! الشاشة ما بتحمي".

ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تلك التغريدة، معتبرين أن طريقتها في دعم الفتيات لرفع أصواتهن عالياً في وجه المتحرشين كانت رسالةً قوية، لتسارع بعدها زميلتها النجمة إليسا وتدعمها في موقفها.

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كما أثارت إعجاب جمهورها بنشرها صوراً من جلسة تصوير رمضانية، عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي قفطانا باللون الأصفر، منقوشا بالذهبي والبنفسجي، وأكملت هيفاء إطلالتها بحذاء فلكلوري مميز يمزج بين الألوان الذهبي والبنفسجي والأحمر أضفى على إطلالتها سحرًا خاصًا، فيما أسدلت هيفاء شعرها الذهبي واعتمدت صيحة ماكياج جريئة.

على صعيد آخر كانت الممثلة اللبنانية قد توقفت منذ أكثر من شهرين عن تصوير مسلسل "أسود فاتح"، وهو ما جعله يخرج من السباق الرمضاني بعد سفر كل فريق العمل إلى بيروت خشية انتشار فيروس كورونا، ومحاولة استكمال التصوير بالكمامة، ولكن آلت الأمور لإيقاف التصوير.

ويشارك إلى جانب هيفاء وهبي في المسلسل كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.