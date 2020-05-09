بوراك دينيز يصدم شابا بسيارته.. كان يقود تحت تأثير الكحول! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت قناة "forx5" مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام سيارة الممثل التركي بوراك دينيز، بدرّاجة نارية أثناء سيرها في شارع Arnavutköy الساحلي.

وفي التفاصيل التي نشرتها القناة ووسائل إعلام تركية، فإنَّ مقطع الفيديو الذي أظهر لحظة اصطدام سيارة بوراك بدراجةٍ نارية ظهرت أمامه وسط السير، تم رصده من قبل الكاميرات الأمنية الموجودة في الشارع، وهو ما جعل رجال الأمن يتحركون إلى الموقع على الفور، ليكتشفوا أن الممثل التركي كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77 وهو الأمر الذي أفقده السيطرة على القيادة.

كما أشارت الصحف إلى أنَّ سائق الدراجة يُعاني من الآم خفيفة في كتفه ولكنه رفض الذهاب إلى المستشفى في ظل الأوضاع التي تعيشها تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تم اقتياد النجم الشاب إلى مركز الشرطة وتحرير ضبطٍ بحقه وإيقافه في المركز الأمني لساعات إلى جانب سحب رخصة قيادته لمدة 6 أشهر وذلك لمخالفته إحدى أهم قواعد السير، وهي عدم القيادة تحت تأثير الكحول.

هذا وأكد الفنان التركي الشاب فور خروجه من المركز الأمني، أنه بصحةٍ جيدة وبخير وكل شيءٍ على ما يرام، نافيا الإشاعات التي ترددت حول هروبه من مكان الحادثة، مشيرا إلى أنه عرض على سائق الدراجة نقله إلى المستشفى إلا أن الأخير رفض ذلك، ليقوم بوراك بإعطائه رقم هاتف ليتصل به حال استجد عليه أي طارئ بسبب الحادث.

يُذكر أنَّ آخر الأخبار الواردة عن النجم الشاب كان خبرا على الصعيد العاطفي، إذ أفادت التقارير الإخبارية بأنَّ بوراك تمكن من قلبه للحب مجددا بعد عامين على انفصاله عن حبيبته السابقة، الفنانة بشرى ديفيلي التي ارتبط بها لثلاث سنوات وانتهت في عام 2018.

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وذكرت التقارير تلك أن بطلة قصة حب بوراك الجديدة هي الفنانة التركية بيستي كوكديمير، إذ التقطت عدسات الكاميرا الحبيبين للمرة الأولى بأحد متاجر منطقة "كوروشيشمي" في إسطنبول أثناء فترة الحجر المنزلي، وعندما لاحظ الحبيبان فلاشات المصورين، خرج كل منهما بمفرده، ليسألهما الصحفيون عن علاقتهما إلا أن النجمين لم يجيبا، لتنشر بعدها النجمة صورةً لهما وتعلق عليها بالقول: "صديق".

وعلى صعيدٍ آخر فإنَّ بوراك دينيز مرشحٌ بشكلٍ كبير ليكون بطل مسلسل "فتاة إسطنبول" إلى جانب الفنانة التركية الينا بوز، بعدما تقرر تأجيل مسلسل "الملك" والذي كان مرشحا للعب دور البطولة فيه.