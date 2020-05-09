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شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا ..كاتي بيري وريتا اورا وليل ناس أكس معا فى "SHEIN Together" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم عدد من نجوم الغناء في واحد من أهم الاحداث الفنية وهو " SHEIN Together " الذي يساعد في الإغاثة من فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن ، و أول النجوم المشاركين اليوم بهذا الحدث هي النجمة العالمية كاتي بيري التي من المقرر أن تقدم عدد من الأغنيات، وقد دعت كاتي بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) كل محبيها ومعجبيها لانتظارها اليوم " أونلاين " بهذا الحث الضخم الذي سيقام بعد ساعات معدودة .
وقد نشرت كاتى بيري علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " الصورة الرسمية للحدث الفني " SHEIN Together " الذي ينتظره الملايين من محبي وعشاقي الموسقي والغناء حول العالم .
وتشارك أيضا في هذا الحدث النجمة العالمية ريتا أورا ذات الـ ( 29 عاما ) و التي تتمتع بشعبية كبيرة، و من المعروف أن أورا تطوعت في بداية شهر أبريل الماضي بوقتها للمشاركة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS) التي تكافح وسط جائحة فيروس كورونا ، حيث تسعي أورا دائما للمشاركة بالأعمال الخيرية .
كما يشارك أيضا اليوم في الحدث الفني " SHEIN Together " كل من نجم الراب الأمريكي الشهير ليل ناس أكس كذلك نجمة الراب الامريكية doja cat .
بوستر الحدث
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