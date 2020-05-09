شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فترة غياب.. سمية الألفى فى "عزومة رمضانية" مع أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة الكبيرة سمية الألفى، بعد فترة غياب طويلة، فى عزومة رمضانية بالمنزل، مع ابنها أحمد الفيشاوى وزوجته نادية الكامل، والفنان مصطفى خاطر وزوجته، وعدد من أفراد العائلة والأقارب.

ونشر الفيشاوى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "ليلة رمضانية مع العائلة، إحساس جيد".





من ناحية أخرى، انتهى أحمد الفيشاوى، من تصوير فيلم "الحارث" بعد فترة من انطلاق التصوير حيث شهد العمل عدة توقفات بسبب الظروف التى تمر بها مصر إضافة إلى انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بأعمال أخرى، ليتم استئناف التصوير مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الأسبوعين الماضين وتم الانتهاء من آخر المشاهد.

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فيلم الحارث" بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

وكانت الفنانة سمية الألفى، صرحت مؤخرا بأنها تحتفل كل يوم 5 فبراير من كل عام بميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، مؤكدة أنها تشعر أنه موجود معها فى كل وقت منذ أن توفاه الله، وأن كل الطاقة الإيجابية التى تركها بداخل أبنائه وأصدقائه تشعرنى أنه متواجد بشكل مستمر بيننا جميعاً، وأنها لن تنساه مهما مر من الوقت لما كان يتمتع به من طاقة حب تكفى كل من حوله.

وأضافت الفنانة سمية الألفى، أنه لم يكن يحتفل بعيد ميلاده لأنه كان إنسان بسيط لا يريد أن يتعب من حوله، وأن أى احتفال تم تنظيمه خلال السنوات الماضية، يكون من خلالها هى وأبناؤه وأصدقاؤه، مشيرة إلى أنها كانت تتمنع عن إخباره أنها ستنظم احتفالا بعيد ميلاده، وثم تخبره قبلها الحفل بيوم واحد فقط حتى لا يرفض إقامة الاحتفال، وقالت: "كان بيقولنا مفيش داعى يا جماعة، وكنا بنقوله مش بمزاجك".