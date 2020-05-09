شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنغام وسميرة سعيد تنضمان لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية والدعاء لرفع الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة أنغام، إلى مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، من أجل أن يرفع الله وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" من العالم.





وقالت أنغام، فى مقطع فيديو للمبادرة مشرته عبر حسابها على انستجرام: "يوم الخميس 14 مايو، سوف أصلى أنا وعيلتى مع العالم كله، من أجل الإنسانية ومن أجل أن يرفع الله عنا وباء كورونا، اللهم استجب".

ومن جانبها اعلنت الفنانة سميرة سعيد، عن مشاركتها فى يوم الصلاة من أجل الإنسانية، عبر نشر صورة للدعوة عبر تويتر، مشجعة متابعيها على المشاركة فى يوم الصلاة.

ونشرت سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمى بتويتر، صورة، جاء فيها :"سنصلى أنا وعائلتى مع العالم كله، من أجل الإنسانية، من أجل أن يرفع الله عنا وباء كورونا، اللهم استجب".

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كانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية"، أطلقت نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد فى مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضى عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجارى يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أى وقت مضى.

وكانت النجمة أنغام، أحييت مؤخرا حفلاً غنائياً "أون لاين" على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب، قدمت من خلاله عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.