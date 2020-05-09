شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن شاكوش يغنى بنت الجيران فى مسلسل "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب حسن شاكوش ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "عمر ودياب" الذى يخوض به الفنان على ربيع ومصطفى خاطر السباق الرمضانى الحالى حيث قام بغناء أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" ضمن الأحداث أثناء تواجد عمر ودياب فى الملهى الليلى للبحث عن الكنز وتنكرهم بالزى الخليجى .

وكانت قد بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان على ربيع ومصطفى خاطر بالبحث عن عمل جديد فى مجال النقاشة على الرغم من عدم خبرتهم فى المجال، وأثناء عملهم فى إحدى الشقق وجدوا صندوق بداخله رسالة اعتقدو أنه كنز، وبدأوا فى تنفيذ الخطوات الموجودة بالرسالة وكانت من ضمنها الذهاب إلى أحد الملاهى الليلية والتنكر بالزى الخليجى حيث يتمكنا من دخول الملهى.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة .

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