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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تستعد لإطلاق أغنية سينجل جديدة بعنوان Daisies يوم 15 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن " الحمل " لم يمنع النجمة العالمية كاتي بيري من إطلاق الأعمال الغنائية الجديدة، حيث كشفت النجمة الشهيرة أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل " Daisies " وقد حددت بيري البالغة من العمر ( 35 عام ) أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري ، و أغنية " Daisies " هي واحدة من أغنيات البوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم " KP5 " والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا .
وقد نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة " Daisies " حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلى و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور .
كاتي بيري
و كانت كاتي بيري قد أطلقت شهر مارس الماضي كليب " Never Worn White " و الذي كشفت من خلاله علن خبر انتظارها مولودها الأول مع النجم العالمي اورلاندو بلوم .
يذكر أن كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) تحدثت مؤخرا مع عدد من محبيها و معجبيها من خلال " Facebook Live " حيث أكدت لهم انها حقا ممتنه وذلك بالرغم من تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا ، وأشارت كاتي بيري أن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم لا تعلم إذا كانت ستحتفل بالـ " baby shower " أو " babymoon " الخاص بمولودها .
وقالت كاتى بيري : "أعلم أن الجميع خلال هذه الفترة لا يقوموا بعمل baby shower أو " babymoon " ، لكنني لست متأكدة ما إذا كنت استطيع أن أقيم أي منهم، أوأن أقيم الاحتفالين معا في نفس الوقت ".
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