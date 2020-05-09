شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ليالينا 80 الحلقة 15.. مدير غادة عادل يطلبها للزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 15 من مسلسل "ليالينا 80" الذى يعرض على cbc حصرياً طوال أيام شهر رمضان باستمرار محاولات "جلال" خالد الصاوي فى مساعدة "جميلة" رنا رئيس على تجاوز أزمتها النفسية، وخاصة بعد ذهابها للاستقرار معه في المنزل مع والدتها "مريم" غادة عادل.

ويقابل "مرتضى" محمد على رزق، "بدرية" نهى عابدين ، ليخبرها بحيرته في علاقته بها، ويسألها عن علاقتها السابقة، لتخبره بانها كانت مرتبطة، وعلى وشك الزواج، لكنها لم تتم لأنها كانت تبحث عن الأمان، ثم تخبره في النهاية، بأنها ستتزوج من شخص آخر، وستتركه أيضا، بسبب عدم جدية "مرتضى" محمد على رزق في علاقتهما.

وتتوالى الأحداث ويجلس "راضي" ميدو عادل مع "جلال" خالد الصاوي على المقهى بعد زيارته لهم، وتبدو العلاقة بينهما جيدة، ويتقدم "راضي" لشغل وظيفة لكن بعد معرفتهم بحالته يطلبون منه ترك رقم هاتفه وعنوانه.

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وانتهت الحلقة بذهاب "هشام" إياد نصار إلى عمل "مريم" غادة عادل ليجدها تخرج مع "مدحت" محمد الشقنقيري فيحدث شجار بينهما، رغم أنهما كان في مهمة عمل، ويطلب منها معرفة ما بينها وبين مدحت وإلا قام بعمل حادثة بالسيارة، فتخبره بأنه يريد الزواج منها، ويصفعها بالقلم على وجهها.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. إنتاج:تامر مرسي.وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.



