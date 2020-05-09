شكرا لقرائتكم خبر عن زوجه عاصي الحلانى وأولاده أبطال كليبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم اللبنانى عاصي حلاني فيديو كليب لأغنيته الجديدة على قناته الخاصة باليوتيوب "بعشقك" والكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

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في سياق آخر .هنأت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، صديقها الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، على فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، التي طرحها عبر "يوتيوب".

وكتبت نجوى لعاصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ألف مبروك يا حبيب قلبي انشالله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد".

بدوره ردّ عاصي على كلام نجوى، موجّهاً لها الشكر والمحبة، وكتب: "ألف شكر نجوى المحبة الغالية والصديقة الصدوقة والقلب الكبير المحب .. يا رب تكون كل حياتك حب وفرح وسعادة ونجاح ونجومية .. لان النجاح والنجومية بتبقلك حبيبة القلب.