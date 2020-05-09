شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يطرح دعاء "باب الرجاء" على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح النجم سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب، أمس الجمعة والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

وشارك سعد لمجرد جمهوره مقطع من الدعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليه قائلا: "اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك و طرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة".

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يشار إلى أن النجم المغربى سعد لمجرد، كان قد توعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، برسالة ساخرة، قبل يومين، نتيجة الفترة الحالية التى يعيشها الجميع بسبب تفشى الفيروس والإجراءات الاحترازية المترتبة على تعليمات الوقاية، بالبقاء داخل المنازل، ونشر النجم المغربيى صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً "ماشى يا كورونا استنى عليا بس، حنديكى حسابك بعدين".

كما سبق وشارك النجم المغربى سعد لمجرد، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من داخل العزل الصحى المنزلى الذى يقضيه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهر لمجرد فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل، وهو يقوم بعملية تنظيف شاملة للمنزل، بالإضافة إلى ظهوره وهو يرقص ويغنى بعد الانتهاء من عملة تغير ملامح المنزل مستغلاً وقت الفراغ الذى يعيشه بسبب فيروس كورونا.

وكان الفنان المغربى ​سعد لمجرد​ احتفل بعيد ميلاده منذ عدة أيام بمفرده مع قطته فى منزله فى باريس، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "جزيل الشكر لكل من عايدنى اليوم وعلى رأسهم والدَى وأخى وأهلى وأعز أصدقائى والفانز الغاليين جدًا على قلبى ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".