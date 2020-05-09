فيديو| أنغام تنضم لهاشتاج "صلاة من أجل الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة أنغام هاشتاج "صلاة من أجل الإنسانية"، لرفع بلاء فيروس كورونا عن البلاد، التي ستقام يوم الخميس 14 مايو الجاري.

ونشرت أنغام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "يوم الخميس 14 مايو هصلي أنا وعيلتي من أجل الإنسانية من أجل أن يرفع عنا الله وباء الكورونا".

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وعلقت أنغام على الفيديو :"يوم الخميس 14 مايو، سوف أصلي أنا وعائلتي مع العالم أجمع، سأصلي للإنسانية ليرفع الله عنا وباء الكورونا".

عرضت وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب"، الخميس 9 أبريل الماضي، حفلا موسيقيا للفنانة أنغام، تحت شعار "سهرة مع أنغام".

وجاء الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، منعا لتفشي فيروس كورونا.