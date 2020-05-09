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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قال الفنان نبيل الحلفاوي إننا لا نحتاج لتطبيق حظر تجول كلي في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكننا في حاجة لتطبيق التعليمات بشكل جيد.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أتفهم صعوبة الحظر الكلي لأن توابعه لا تقل خطورة عن الفيروس، لكني لا أتفهم عدم التطبيق الصارم للحظر الجزئي ولا أتفهم عدم تطبيق القانون أثناء فترة السماح".
وأضاف الحلفاوي: "مش محتاجين حظر كلي لكن محتاجين تطبيق التعليمات والمحظورات بيد ثقيلة، لا رهان على وعي المواطن. ومافيش حاجة اسمها كل واحد مسئول عن نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي: "مش محتاجين حظر كلي محتاجين تطبيق التعليمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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