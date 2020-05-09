"أجمل واحدة في مصر".. تعليقات الجمهور على صورة ياسمين صبري وأبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة ياسمين صبري قائمة المحتويات الأكثر رواجًا، عبر موقع "تويتر"، بعد نشر زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لصورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الصورة بشكل كبير.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "ياسمين صبري. الستات الحلوة بتصغرك وتخليك مقبل على الحياة والفلوس بتخليك مبسوط فالصورة تطلع زي ما انت شايف كده"، "ربنا يجعل نصيب كل شاب فينا بواحدة شبه ياسمين صبري"، "ياسمين صبري قالت جملة حلوة اوي فمسلسل فرصة تانية: انا شايفة ان مفيش واحد بينسى واحدة بواحدة تانية خصوصا لو كان بيحبها بجد بالعكس بيفضل يدور عليها فكل البنات وبرضو مش هيلاقيها.. ياريت كل الولاد يفهمو الجملة دي لانهم حقيقي مش بيعرفو يحبو واحدة غير البنت اللي كان بيحبها".

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وكتب آخرون "معجب جد بشخصية ياسمين صبري وإنها داست علي قلبها عشان مقبلتش انها توافق على الامر الواقع اللي هو انا بحبك بس قشطه هخونك عادي وانتي هتسامحي، لا متسامحيش حتى لو هتموتي من غيره إنهي أي علاقة انتي مش الاول والاخير فيها ومتقبليش بأقل من كده إمشي عشان متئذيش نفسك"، "دي كانت اجمل والله من غير تجميل"، "2020 مبتسمة بس لفوز الفهد وياسمين صبري"، "أجمل واحدة في مصر من غير مجهود".

وعقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قرانه على الفنانة ياسمين صبري أبريل الماضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا، وحضر الحفل 10 أشخاص فقط.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد "فرصة تانية"، ويشاركها البطولة أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، نهال عنبر، أشرف زكي، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.