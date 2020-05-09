فيديو| أنتوني هوبكنز ينضم لقائمة النجوم على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر الممثل الإنجليزي الشهير أنتوني هوبكنز، فيديو له من العزل المنزلي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وطرح أنتوني، الفيديو معلنا انضمامه لقائمة النجوم المتواجدين على تطبيق "تيك توك" وعلق عليه، قائلا: "أنا متأخر على الحفلة.. ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن ألا تأتي.. سلفستر ستالون، ارنولد شوارزنيجر.. تحدي".
وظهر أنتوني، في الفيديو وهو يرقص ويغني على مقطع إحدى الأغاني الأجنبية.
يذكر أن، الممثل الشهير أنتوني هوبكنز، يبلغ من العمر 82 عامًا، وهو ممثل ومخرج ومنتج، من أصل انجليزي، يعتبر أحد أفضل الممثلين في العالم.
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