بعد اختيار توكل كرمان بلجنة حكماء "فيسبوك".. مدحت العدل: يجب وقف هذا العبث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعرب الكاتب والمؤلف الكبير مدحت العدل، عن استيائه من اختيار توكل كرمان في مجلس حكماء "فيسبوك".

وطالب، العدل بضرورة صدور بيان فوري لجميع المثقفين والمواطنين العرب الشرفاء للتوقيع عليه، لوقف هذا العبث، حسب وصفه.

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏توكل كرمان التي تكره مصر والمصريين وتؤمن بعقيدة منظمة--- في لجنة حكماء فيسبوك.. لابد من التحرك لوقف هذا العبث وفوراً".

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وأضاف: "بيان فوري من جميع المثقفين والمواطنين العرب الشرفاء باللغة الإنجليزية، سوف يتم نشره للتوقيع عليه" .

يذكر أن، اختيار توكل كرمان في "مجلس الحكماء للفصل في محتوى فيسبوك وإنستجرام"، قوبل بعاصفة من الرفض والغضب في أوساط رواد التواصل الاجتماعي في اليمن، والدول العربية.