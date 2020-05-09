تراند اليوم : نجمة كويتية شهيرة تتلقى هدية فاخرة وتتصدر الترند



تصدرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، فوز الفهد، الترند على موقع "تويتر" عقب تداول فيديو لإهداء زوجها لها هدية فاخرة عبارة عن سيارة فارهة من طراز مكلارين موديل 2020.

وظهرت فوز الفهد، وزوجها أثناء تقديمه هدية لها، وظهرت الفهد في الفيديو متفاجئة بالهدية معبرة عن حبها وشكرها له.

ودشن رواد موقع تويتر، هاشتاج بعنوان فوز الفهد ليصل إلى الترند في الموقع مستنكرين المحتوى الذي تقدمه فوز الفهد والذي يصفه المتابعون بالفارغ، ومحاولتها لفت النظر بأي طريقة.

ووفقاً للمعلومات الرسمية المتوفرة يبدأ سعر “ماكلارين 600LT سبايدر” 2020 في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار أمريكي.



