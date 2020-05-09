صورة.. سهرة رمضانية تجمع أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة عائلية لسهرة رمضانية مع الفنان مصطفى خاطر ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت الصورة الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي وزوجته ندى الكامل، ومصطفى خاطر وزوجته، وعلق عليها قائلاً: "عن ليلة أمس".

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يذكر أن الفيشاوي شارك سينمائياً من

خلال فيلم "أولاد رزق 2" الذي عرض العام الماضي، وتجاوزت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه، بمشاركة الفنان أحمد عز، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.