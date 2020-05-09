أيتن عامر توقع بكل محاولات أحمد مجدي للرجوع إلى ياسمين صبري

بعد مرور النصف الأول من رمضان، يتضح جزء من قصص المسلسلات الرمضانية لهذا العام التي تنوعت بين الرومانسية والأكشن والدراما ، مع باقة كبيرة من نجوم الدراما.

وصلت الأحداث في المسلسل الرمضاني "فرصة تانية" إلى قمة التشويق بعد فشل جميع محاولات زياد (أحمد مجدي) في الحصول على قلب ملك (ياسمين صبري) بالرغم من وصولهما لمرحلة الخطبة .

اقرأ أيضاً..حمل أيتن عامر يهدد حب أحمد مجدي في سابع حلقات "فرصة تانية"

بعد نجاح محاولات زياد المتسميتة للحصول على قلب ملك مرة أخرى التي استمرت على مدار الحلقات الماضية، وبالتزامن مع مطاردة ريهام (أيتن عامر) لعنة الحب التي لم يستطيع التخلص منها او الهروب من تصرفاتها الجنونية التي وصلت إلى إنهاء كل ما وصل إليه مع ملك.

اقرأ أيضاً..في الحلقة الثامنة من "فرصة تانية"..أيتن عامر تحاول الوقيعة بين ياسمين صبري وأحمد مجدي

بالرغم من خضوع ريهام للعلاج النفسي بعد خطورة تصرفاتها على زياد التي وصلت إلى ابلاغها له بحملها، الأمر الذي لم يصدقه زياد واستطاع أن يثبت كذبها أمام والده ووالدها، ومن هنا قرر والدها الذهاب بها لطبيب نفسي كي لاتتأخر حالتها أكثر من ذلك وتزداد خطورة.

اقرأ أيضاً..في الحلقة التاسعة من "فرصة تانية"أحمد مجدي يُخطط لإثبات كذب حمل أيتن عامر

اقرأ أيضاً..في الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانيةبعد كذب حملها..أيتن عامر تخطط لقتل أحمد مجدي

وبين خطوات ملك للتقدم لقلب ملك، وتقبلها ذلك بكل فرحة وسعادة، واستطاع الحصول على موافقتها للإرتباط به دون تذكر الماضي والبدء من جديد معه، وذهب

إلى والدها ووعده بصفحة جديدة خالية من أي مشاكل وضغوطات.

اقرأ أيضاً..أحمد مجدي ينجح في تحقيق اهتمامات ياسمين صبري بـ"فرصة تانية"

اقرأ أيضاً..فيديو.. زياد يعترف بحبه لـ ياسمين صبري في الحلقة 12 من "فرصة تانية"



وبالفعل تمت خطوة الخطبة لكن أتت الرياح بما لاتشتهي السفن، علمت ريهام من إحدى صديقاتها بأمر الخطبة، وذهبت إلى الحفل تهنىء ملك بطريقة غير طبيعية حيث هنئتها بسرقته منها ، الأمر الذي أصاب ملك بصدمة عصبية جعلتها تتذكر كل مامضى وماحدث مع زياد من قبل، فأنهت جميع محاولاته برفضه والبعد عنه وهددته بتصرفات غير متوقعة منها.

اقرأ أيضاً..في الحلقة الـ 13 من فرصة تانية .. أحمد مجدي يفوز بقلب ياسمين صبري من جديد

اقرأ أيضاًً..في الحلقة الـ 14فرصة تانية.. أيتن عامر تعيد إلى ياسمين صبري ذكريات حفل خطوبتها بزياد

Advertisements

اقرأ أيضاً..في الحلقة 15 من "فرصة تانية"ياسمين صبري تترك أحمد مجدي وتوافق على طلب عمر الشناوي للزواج منها

يأتي مسلسل "فرصة تانية"، بقصة رومانسية إجتماعية مشوقة بين الحب والخيانة واستمرار الحياة بعدها ، تلك القصة التي تتناول مفعول الصدفة في الحياة، حيث يبدأ الحب بها ويستمر ومن الممكن أن تنهيه مثلما حدث بين بطليه "ياسمين صبري، محمد مجدي".

بدأت قصة حبهما بالصدفة وتوقفت بصدفة الخيانة التي أنهت كل مراسم ومظاهر الحب، لتأتي صدفة مرة

أخرى وتجعل "ياسمين صبري" تفقد ذاكرة الأشخاص، وتبتعد عن كل مايؤذيها لتبدأ صفحة جديدة في حياتها الإجتماعية والعملية، بينما لم يستطع "أحمد مجدي" استكمال حياته من غيرها، وظل لمدة سنة يدفع ثمن خيانته مع إمرأة لم يدق لها قلبه التي تقوم بدورها "آيتن عامر"، رغما عنه بسبب القيود المادية التي ربطته بها بعد زواجه منها.

مع آلاف محاولات الرجوع من "أحمد مجدي" إلى "ياسمين" التي قوبلت بالرفض بدأ حياته مع "أيتن" ، وسافر معها إلى الخليج ولم يستطيع استكمال حياته دون "ياسمين"، فـ بعد سنة عاد إلى مصر وأنهى حياته الزوجية مع "أيتن"، عاد باحثاً عن حبه حاملاً وعده بعدم خيانته لها و تنفيذ كل ماتطلبه.

وفي رحلة بحثه عن عمله ليستكمل حياته في مصر، لعبت الصدفة دور آخر في لقاءه بـ "ياسمين" التي أدارت لقاء العمل بينهما ، لكنها كانت هذه المرة بشكل مختلف أمامه، لأنها لم تكن تتذكره أبداً، كان أمامها بشكل غريب غير معروف لها فهو مجرد شخص متقدم لوظيفة في مكان عملها.

وعند علمه بحالتها الصحية أحس وأن الحياة تعطية فرصة ثانية ليصلح ماأفسده في الماضي معها، ويبدأ مع حب عمره بداية جديدة مختلفة لكي يعيدها إلى حياته مرة أخرى .

وانطلقت صافرة الصدفة في هذه المرة لصالحه لكي يعود إليها بحب جديد، وبدأ في جمع كل ماكانت تحبه فيه من ملابس وألوان وعادات ليقدمها لها خلال مشوار فرصته الثانية.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.