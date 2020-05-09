إنجي علي تتصدر الأكثر بحثًا بموقع "جوجل"

تصدرت المذيعة إنجي على، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم السبت، وذلك بعد استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه إيناس الدغيدي، عبر فضائية «القاهرة والناس»

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد،

على محاولة إيناس الدغيدي؛ لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.