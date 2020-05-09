فيديو..كريم فهمي يرقص مع ابنته على أنغام تتر مسلسله "ونحب تاني ليه"

نشر الفنان كريم فهمي مقطع لرقصه مع إبنته بطريقة رومانسية على أنغام تتر مسلسله الرمضاني "ونحب تاني ليه"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات

"انستجرام".

وكتب كريم على الفيديو قائلاً:"أميرتي".

شاهد الفيديو من هنا

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف

منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.