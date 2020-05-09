تصدرت الفنانة يسرا المركز الاول في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك من خلال مشهد مقتل إبنها في أحداث مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد". حصل المقطع على أكثر من 280 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى تصدر الحلقة مراكز البحث المختلفة وتأثر متابعي المسلسل بها. ألف مشاهدة، بالإضافة إلى تصدر الحلقة مراكز البحث المختلفة وتأثر متابعي المسلسل بها. يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية. محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي ..يسرا تتصدر المركزالأول على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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