خاص بالصورة-فادي الحاج يصوّر "من دونك"

ميرنا وليد - بيروت - يصوّر الفنان اللبناني ​فادي الحاج​ كليب اغنيته الجديدة "​من دونك​"، من اخراج المخرج ​مارسيل خضرا​، وتشارك الممثلة ​سيدرا خضرا​ التمثيل في الكليب.

وقد حصل موقع الخليج 365 على صورة خاصة من كواليس التصوير الذي سيستمر لمدة يومين في منطقة غبالة.

التسجيل تم داخل استديو ايلي سابا، كلمات فادي حداد الحان جومي شاماطا.

الجدير ذكره ان فادي الحاج احيا مؤخرا حفلين ساهرين في منطقة الزلقا، قدم مجموعة من الاغاني الطربية والشعبية على المسرح، رقص عليها الحضور ورددوها معه، اذ تفاعلوا على إيقاع الدبكة والاغاني الراقصة والمواويل.

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