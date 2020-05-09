شبه كبير بين محمود ياسين وممثل شاب يثير الدهشة

ميرنا وليد - بيروت - شبه كبير يجمع بين الممثل المصري القدير ​محمود ياسين​ وبين الممثل الشاب ​حسني شتا​، وقد نشر الأخير صورة مقسومة بين وجهه ووجه الممثل محمود ياسين في مرحلة شبابه ليظهر الشبه واضحاً بينهما.

وكتب شتا تعليقاً على الصورة ورد فيه: "اتبعتتلي الصوره ديه اتخضيت، ركز كده، مسلسل ليالينا ٨٠ ..خلاني زمان الأستاذ اللي بعشقه".

يذكر أن المسلسل الذي يشارك فيه حسني هو ليالينا 80 بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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