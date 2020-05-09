ديمة قندلفت برسالة توعية للمحافظة على الأرض- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة السورية ​ديمة قندلفت​ رسالة توعية للجمهور من أجل المحافظة على الأرض، وذلك بعد الحوادث الأليمة التي نشهدها من تغيّر في المناخ وأمراض، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص الباليه، مع مشاهد مركبة لبعض أنشطة الإنسان المضرة بالبيئة والأرض.

وعلّقت بالقول :"هالمشروع اشتغلتو بآخر 2019 قبل كل اللي صار فينا.. واليوم صار وقت إنشرو.. قدمتو من قلبي.. لنوعى ونحافظ عالأرض اللي حاملتنا لأن ما عنا بديل.. ما كنا مسؤولين بسلوكنا الفردي ولا الجماعي! اليوم وكل يوم عم ندفع الثمن".

وقالت أيضاً :"Save planet earth.. مع تخفيف إجراءات التعامل مع ​فيروس كورونا​ خلونا نفكر بسلوكنا ونراعي بيئتنا والكوكب اللي عايشين عليه.. كرمالنا كلنا"!

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